Allianz Aktie News: Allianz verliert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 341,50 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 341,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 340,30 EUR. Bei 344,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 216.535 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 378,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 30,22 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,69 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 359,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 15.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,32 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,59 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Allianz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

