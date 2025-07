Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 341,00 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 341,00 EUR ab. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 340,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 344,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.754 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 378,50 EUR. 11,00 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 15,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,69 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 359,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 15.05.2025. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 54,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 37,61 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 27,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

