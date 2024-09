Analystenstimme

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Allianz mit "Buy" und einem Kursziel von 349 Euro in die Bewertung aufgenommen.

Europäische Mehrspartenversicherer wie die Allianz böten eine Diversifizierung der Erträge sowohl in geografischer Hinsicht als auch nach Geschäftszweigen, schrieb Analyst Andrew Baker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld, in dem ein Rückgang der Leitzinsen erwartet werde und die 10-jährigen Renditen noch weitgehend stabil seien, biete dieses Geschäftsmodell auch einen gewissen Schutz gegen Abwärtsrisiken. Bei der Allianz profitiere das Vermögensverwaltungsgeschäft von der Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik .

Die Allianz-Aktie notierte auf XETRA schließlich unbewegt bei 288,40 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)