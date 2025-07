Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 342,10 EUR ab.

Die Allianz-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 342,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 341,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 341,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 110.878 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 378,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.05.2025). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 9,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 43,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,64 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 354,29 EUR an.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 6,61 EUR gegenüber 6,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 27,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

