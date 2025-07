Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Nachmittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 343,20 EUR.

Das Papier von Allianz befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 343,20 EUR ab. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 341,60 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 348,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 346.321 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 378,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 15,40 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 359,29 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,32 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,61 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Allianz am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,68 EUR je Aktie.

