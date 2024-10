KI-Profiteur

Obwohl die Aktie von Chipdesigner und KI-Profiteur NVIDIA in diesem Jahr bereits dreistellig zugelegt hat, scheint die Rally kein Ende zu finden. Doch die steile Performance des Papiers ist laut einem Experten kein Grund, dass es nicht noch weiter aufwärts gehen könnte. Er hält die NVIDIA-Aktie weiterhin für unterbewertet.

Die NVIDIA-Aktie hat in diesem Jahr eine wahre Achterbahnfahrt hinter sich. Während sie das Jahr 2023 noch bei einem Preis von 49,522 US-Dollar beendete (splitbereinigt), konnte sie seither phänomenale 172,2 Prozent zulegen auf nun mehr 134,80 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 11.10.2024). Ihren Höhepunkt erreichte die Rally am 21. Juni 2024, als das Papier bei 140,76 US-Dollar ein neues Rekordhoch aufstellte.

Dennoch hat sich der Aktienkurs durchaus nicht linear entwickelt, sondern auch immer wieder derbe Abverkäufe erlebt. Sehr zur Freude jener Investoren, die nicht schon bei dem KI-Platzhirsch investiert waren und den hohen Aktienpreis als Abschreckung empfanden.

Impax bereut, nicht früher eingestiegen zu sein

So ging es dem Londoner Investmentunternehmen Impax Asset Management, dessen CEO Ian Simm kürzlich in einem Interview mit Bloomberg über seine Begeisterung für NVIDIA sprach. So gab Simm zu, dass seine Investmentgesellschaft schon lange auf eine Gelegenheit gewartet hatte, um bei dem Chiparchitekten einzusteigen, dessen Aktie seit Anfang 2023 ganze 800 Prozent hinzugewinnen konnte.

Schon vor einigen Jahren hätte es eine "große Debatte" bei Impax darüber gegeben, ob man bei NVIDIA einsteigen solle. Damals hätte man die falsche Entscheidung getroffen, nämlich kein Investment in NVIDIA zu tätigen und habe es seither bitter bereut: "Wir haben das Marktpotenzial von ihren Produkten unterschätzt", gibt der CEO zu. So sei ein mögliches NVIDIA-Investment zum damaligen Zeitpunkt als "spekulativ" erschienen. Man habe außerdem angenommen, dass die Technologie des Unternehmens zum großen Teil auf die Gaming-Industrie begrenzt sei.

Auch weiterhin glaubt Impax an eine Investmentstrategie, die sich nicht auf gehypte Aktien konzentriert: "Ehrlich gesagt, haben wir in den letzten Jahren mit unseren Hauptstrategien schlechter abgeschnitten, weil wir mehr auf Wachstum zu einem vernünftigen Preis gesetzt haben und uns von der Dynamik und dem Hype um Mega-Cap-Tech-Investitionen ferngehalten haben", erklärt der Unternehmenschef.

Mittlerweile hat Impax jedoch den Schritt gewagt und den Preisrücksetzer der NVIDIA-Aktie im Juni dazu genutzt, groß in NVIDIA zu investieren. So wurde das bisherige Investment von 1,4 Millionen Aktien zum Ende des ersten Quartals auf 4,9 Millionen Aktien am Ende des Monats ausgebaut, wie Impax gegenüber Bloomberg bestätigte.

NVIDIA-Aktie noch unterbewertet?

Und obwohl NVIDIA mittlerweile einen Marktwert von 3,31 Billionen US-Dollar zählt, hält Impax Asset Management das Chipunternehmen aufgrund seiner Fähigkeit vom KI-Boom zu profitieren noch immer für unterbewertet. Auch aus Klima-Sicht mache es Sinn sich bei NVIDIA zu engagieren, da die Technologie des Unternehmens riesige Mengen an Energie verbrauche und dementsprechend effizientere Modelle entwickeln müsse, die besser für die Umwelt seien: "Die Fähigkeit von NVIDIA, Energieeinsparungen zu erzielen, macht es noch wertvoller", urteile Simm.

Insgesamt hält Impax NVIDIA-Aktien in fünf verschiedenen Strategien und Fonds, schreibt Bloomberg. Es bleibt nun abzuwarten, ob NVIDIA die hohen Erwartungen langfristig auch erfüllen können wird.

