"Krypto-Präsident"

Donald Trump erneut US-Präsident: Das könnte den Aktienmärkten und der globalen Wirtschaft bevorstehen

15.10.24 03:44 Uhr

Die Präsidentschaftswahl in den USA geht in die heiße Phase. Dabei liefern sich die Kandidatin der Demokraten, Kamala Harris, und der ehemalige US-Präsident Donald Trump ein Kopf-an-Kopf-Rennen. So könnte sich ein Sieg von Donald Trump auf die Märkte auswirken.

Bildquellen: Ralph Freso/Getty Images, Evan El-Amin / Shutterstock.com