US-Wahl im Fokus

Crash oder Rally: Das dürfte ein Trump-Sieg für die Aktienmärkte bedeuten

23.10.24 09:11 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will zurück ins Weiße Haus. Dürfen sich die Anleger in diesem Fall auf eine Rally an den Aktienmärkten freuen?

• Ex-Präsident warnt vor Crash im Falle von Harris-Sieg

• Donald Trump gilt als wirtschaftsfreundlicher Kandidat

• Trump-Sieg jedoch nicht für alle Bereiche positiv



Der ehemalige US-Präsident Donald Trump warnte davor, dass die Börsen bei einem Sieg der derzeitigen US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei den US-Präsidentschaftswahlen im November crashen könnten. "Wenn Harris diese Wahl gewinnt, wird das Ergebnis ein wirtschaftlicher Absturz unter Kamala sein", so Trump. Er sprach von einer Depression wie 1929, während die Börsen im Falle seines Sieges "sofort einen brandneuen Wirtschaftsboom unter Trump erleben" würden. Doch steht dem Markt im Falle eines Trump-Sieges tatsächlich eine Rally bevor?



Das erwarten Experten im Falle eines Trump-Sieges für die Aktienmärkte Donald Trump gilt jedenfalls als wirtschaftsfreundlicher Kandidat. Von seinem Sieg bei der US-Wahl könnten, wie t-online berichtet, die Öl-, Gas- und Kohleindustrie, Gefängnisbetreiber oder private Krankenversicherer profitieren. Laut Chris Zaccarelli, Chefanleger bei Independent Advisor Alliance, dürfte eine republikanische Regierung auch geringere Steuern und weniger Regulierung bedeuten. "Das ist normalerweise gut für Aktien", so Zaccarelli.

Börsenkenner Jim Cramer glaubt derweil, dass Trump in Bezug auf Fusionen und Übernahmen vermutlich nachsichtiger sein könnte als der aktuelle Präsident Joe Biden. Von dieser offenen Haltung könnten laut Cramer unter anderem auch große Investmentbanken profitieren, weshalb er Anlegern empfiehlt, Unternehmen wie JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America im Blick zu behalten. Goldman Sachs-Stratege David Kostin habe laut Handelsblatt dagegen die Befürchtung geäußert, dass sich Anleger darauf einstellen würden, dass Unternehmen, die einen Großteil ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften, im Falle eines Trump-Sieges schlechter abschneiden könnten.

Würden die Zölle, wie im Wahlprogramm vorgesehen, ausgeweitet werden, könnte dies die Verbraucherpreise steigen lassen und die Inflation wieder befeuern. Daneben könnten sich weitere Exportverbote für Halbleiter und Technologie negativ auf die US-Technologiekonzerne auswirken.

Hinzu komme, dass Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien unter einer republikanischen Regierung leiden würden, da Trump angekündigt habe, einige der wichtigsten klimapolitischen Maßnahmen der Biden-Regierung rückgängig zu machen. Weitere Prognosen Bruce Ng, leitender Kryptoanalyst bei Weiss Ratings, glaubt, dass es nach der US-Präsidentschaftswahl zu einer Krypto-Rally kommen könnte. Während Trump und die Republikanische Partei sich zuletzt in Richtung einer kryptofreundlichen Politik bewegt hätten, gebe es bei den Demokraten jedoch noch Unsicherheit bezüglich der Haltung gegenüber Kryptowährungen. Somit könnte am Markt die Annahme vorherrschen, dass ein Wahlsieg Trumps sich womöglich eher positiv auf den Kryptomarkt auswirken könnte.



Sollte Trump die US-Wahl gewinnen, könnte das auch einen positiven Effekt auf den Goldpreis haben. Die von Trump angestrebten Steuersenkungen könnten das Haushaltsdefizit der USA vergrößern, berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf Giovanni Staunovo, Rohstoffanalyst bei der Bank UBS, was den US-Dollar schwächen und die Investitionen in als sicher erachtete Anlagen wie Gold antreiben könnte. Wie Kitco unter Berufung auf eine Bloomberg-Umfrage berichtet, sei Gold für Anleger anscheinend die beste Absicherung im Falle eines Wahlsieges von Trump. Für die Beziehung mit China könnte ein Wahlsieg Trumps bedeuten, dass sich die Handels- und Außenpolitik der USA gegenüber dem Land der Mitte verschärft. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte Trump einen "Handelskrieg" mit China geführt. "Ein Sieg Trumps würde höchstwahrscheinlich die Handels- und Wirtschaftsfeindlichkeit zwischen den USA und China verschärfen und die Handels- und Finanzentkopplung zwischen den beiden Ländern vorantreiben", so Eswar Prasad, Wirtschaftsprofessor an der Cornell University, laut CNBC. Wer die US-Wahlen letztlich gewinnt und wie sich dies auf die Wirtschaft, die Aktienmärkte und weitere Bereiche auswirken wird, bleibt jedoch abzuwarten. Redaktion finanzen.net *Das bedeutet das Sternchen: Unsere News sind objektiv recherchiert und unabhängig erstellt. Damit unsere Informationen kostenlos abrufbar sind, werden manchmal Klicks auf Verlinkungen vergütet. Diese sogenannten Affiliate Links kennzeichnen wir mit einem Sternchen. Geld bekommt die finanzen.net GmbH, aber nie der Autor individuell, wenn Leser auf einen solchen Link klicken oder beim Anbieter einen Vertrag abschließen. Ob die finanzen.net GmbH eine Vergütung erhält und in welcher Höhe, hat keinerlei Einfluss auf die Produktempfehlungen. Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus. Autoren, Herausgeber und die zitierten Quellen haften nicht für etwaige Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf der in den Artikeln genannten Wertpapiere oder Finanzprodukte entstehen.

