KI & Krypto

Der KI-Coin Fetch.ai erlebte in den vergangenen Wochen einen Bullenrun. Dabei ist sogar ein neues Allzeithoch möglich.

• Fetch.ai kombiniert KI und dezentrale Wirtschaft

• Fetch.ai erlebt einen Bullenrun

• Neues Allzeithoch in Aussicht



Fetch.ai: KI trifft auf dezentrale Wirtschaft

Bei Fetch.ai handelt es sich um eine Plattform, bei der KI der zentrale Treiber ist, wie in einem Blogeintrag von Fetch.ai erklärt wird. KI-Agenten, also intelligenten und unabhängigen Programmen, ist es hier möglich eine Vielzahl von Aufgaben für Einzelpersonen, Organisationen und Geräte auszuführen. Diese Agenten, die in Entscheidungsfindung und Problembehandlung versiert sind, transformieren laut Blogeintrag die Herangehensweise an Herausforderungen in verschiedenen Branchen, angefangen von der Logistik bis hin zu Transaktionsprozessen. "Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen digitalen persönlichen Assistenten, der Ihre Bedürfnisse versteht und in Ihrem Namen kluge Entscheidungen trifft - genau das tun diese KI-Agenten. Diese autonomen Programme agieren in der dezentralen Welt und bilden dynamische Marktplätze, die Verbindungen herstellen, suchen und Transaktionen durchführen", erklärt Fetch.ai. Damit schaffe Fetch.ai eine Welt, in der KI leicht zugänglich sei und sich an die Bedürfnisse der Nutzer anpasse, um die digitalen Interaktionen zu vereinfachen und zu verbessern.

Werbung

Fetch.ai und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Fetch.ai hebt ab

Bereits seit November 2023 geht es für das Projekt steil bergauf. Wie Bitcoin2go berichtet, erlebte Fetch.ai etwa nach der Veröffentlichung von "DeltaV" einen Anstieg um teilweise 90 Prozent. So ging es für den KI-Coin von rund 20 Cent auf 38 Cent aufwärts. Bei DeltaV handelt es sich um eine suchbasierte KI-Chat-Schnittstelle, die es ermöglicht, Gespräche in natürlicher Sprache zu führen und diverse Aufgaben für Nutzer unabhängig zu verwalten. In den darauf folgenden Wochen stieg das KI-Krypto-Projekt weiter auf 0,6881 US-Dollar an (Stand: 28. 12.2023). Von seinem Allzeithoch von 1,19 US-Dollar, das am 8. September 2021 erreicht wurde, ist der Kurs jedoch noch deutlich entfernt. Dennoch befindet sich Fetch.ai (FET) in einem Bullenmarkt.

Größtes KI-Krypto-Projekt: So könnte es weiter gehen

Wie BTC-ECHO erklärt, konnte das größte KI-Krypto-Projekt damit seine Schwäche der Sommermonate nachhaltig hinter sich lassen und wieder Fahrt aufnehmen. Die Kryptowährung, die auf maschinellem Lernen basiert, erlebe einen Aufschwung durch das wachsende Interesse an Projekten im Cosmos-Ökosystem. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 571 Millionen US-Dollar scheine Fetch.ai auch Raum für weitere Kurssteigerungen in der Zukunft zu haben (Stand 28.12.2023).

Das erste relevante Ziel manifestiert sich in der Zone um das 127er-Fibonacci-Extension bei 0,73 US-Dollar. Sollte dieser Wert durch einen Tagesschlusskurs durchbrochen werden, rückt die bedeutende Zielmarke von 0,88 US-Dollar in den Fokus. Hierbei markiert die 161er-Fibonacci-Projektion das erste signifikante Kursziel, so BTC-ECHO. Sofern es der Käuferseite gelingt, den Kurs von Fetch.ai auch oberhalb dieses Niveaus zu stabilisieren, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursanstiegs in Richtung 1,05 US-Dollar. Bei anhaltend bullischer Entwicklung auf dem Kryptomarkt in den kommenden Monaten könnte der FET-Kurs mittelfristig sogar das Niveau von 1,33 US-Dollar anstreben und damit auch ein neues Allzeithoch erreichen.

Falls ein nachhaltiger Ausbruch jedoch ausbleibt, ist zunächst zu erwarten, dass ein erneuter Test des Bereichs um 0,53 US-Dollar stattfinden wird. Schon in diesem Stadium dürfte die Käuferseite wieder versuchen, den Kurs in Richtung Norden zu lenken. Das maximale Kursziel auf der Unterseite bildet das 50er Fibonacci-Retracement der gesamten Aufwärtsbewegung bei 0,33 US-Dollar, erklärt BTC-ECHO. Spätestens an dieser Stelle dürften die Bullen bestrebt sein, den FET-Kurs zu stabilisieren und eine erneute Aufwärtsbewegung einzuleiten.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.