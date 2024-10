Rätsel um Identität

Wer ist Satoshi Nakamoto? Diese Frage beschäftigt die Krypto-Community seit der Veröffentlichung von Bitcoin im Jahr 2009. Neue Hinweise lenken die Aufmerksamkeit auf den verstorbenen Kryptografie-Experten Len Sassaman, der durch seine Arbeit und sein Wissen als Schlüsselfigur im Cypherpunk-Netzwerk gilt. Ist er der Erfinder der revolutionären Kryptowährung?

• Cypherpunk und Kryptograf: Len Sassaman

• Das Geheimnis um Satoshi Nakamoto

• Krypto-Community spekuliert weiter

Wer war Len Sassaman?

Len Sassaman war ein prominenter Cypherpunk und Kryptograf, der sich besonders für die Wahrung der Privatsphäre in digitalen Netzwerken einsetzte. Er war beteiligt an Projekten wie Mixmaster, einem anonymen E-Mail-Remailer. Außerdem war er zusammen mit Bram Cohen Mitbegründer der jährlichen CodeCon-Konferenz und als Sicherheitsforscher und Doktorand an der Katholieke Universiteit in Leuven tätig. Diese Fachkenntnisse, zusammen mit seinem Engagement für Privatsphäre und Datensicherheit, machten ihn zu einem natürlichen Kandidaten für die Schaffung einer Währung, die auf Anonymität und Dezentralisierung basiert nämlich Bitcoin, heißt es in einem Beitrag des Online-Magazins für IT-Sicherheit und Cybersecurity Global Security Mag.

Parallelen zwischen Sassaman und Satoshi Nakamoto

Die Theorie, dass Len Sassaman Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, sein könnte, basiert auf mehreren technischen und zeitlichen Parallelen. Laut den Recherchen eines Users auf der Plattform Medium, ist ein zentraler Punkt die Verwendung von Hashcash, einer Proof-of-Work-Technologie, die sowohl von Sassaman in seinen Projekten als auch in Bitcoin verwendet wird. Mixmaster, Sassamans anonymes E-Mail-System, und die Blockchain-Technologie von Bitcoin verfolgen ähnliche Ziele in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit.

In einem Beitrag von Cointelegraph werden Parallelen, in dem zeitliche Zusammenhang zwischen Sassamans Tod und Satoshis Rückzug aus der Öffentlichkeit erwähnt, was die Spekulationen weiter befeuert. Während Nakamoto am 23. April 2011 seine letzte E-Mail an die Bitcoin-Community schickte, starb Sassaman im Juli 2011 unter tragischen Umständen.