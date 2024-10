Bitcoin-Analyse

Trader und Krypto-Analyst Justin Bennett hat in der ersten Oktoberwoche ein spannendes Szenario zur Bitcoin-Kursentwicklung skizziert. Bennetts Einschätzung zufolge könnte die führende Kryptowährung Bitcoin möglicherweise schon bald die 70.000 US-Dollar-Marke erreichen.

Bennetts Analyse auf der Plattform X hat unter seinen rund 111.600 Followern für großes Interesse gesorgt. Er sieht die Möglichkeit, dass Bitcoin die 70.000 US-Dollar-Marke erreichen kann, ohne zuvor unter die 60.000 US-Dollar-Marke zu fallen. Zum Zeitpunkt seiner Analyse in der ersten Oktoberwoche lag der Bitcoin-Kurs bei etwa 62.000 US-Dollar. Die Rückeroberung kritischer Marken könnte nach Bennett der Schlüssel zu einem signifikanten Kursanstieg sein.

Bennetts Bitcoin-Kursprognose: Voraussetzung für einen Anstieg

Ein entscheidender Faktor in Bennetts Analyse ist die Rückeroberung der Preisspanne zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar. Sollte Bitcoin diesen Bereich erfolgreich zurückerobern, könnte dies den Weg für einen Anstieg auf 69.000 bis hin zu 70.000 US-Dollar ebnen. Kann Bitcoin diese Unterstützungsniveaus jedoch nicht halten, könnte das nächste Ziel bei 57.000 US-Dollar liegen.

Vorübergehende Erholungsrally oder signifikanter Kursanstieg?

Die Analyse von Justin Bennett zeigt sowohl Chancen als auch Risiken auf. So warnt Bennett auch davor, dass die zeitweise Rückeroberung der 62.000 US-Dollar-Marke Anfang Oktober möglicherweise nur eine Erholungsrallye darstellt, nachdem der Bitcoin-Kurs zuvor auf 60.000 US-Dollar gefallen war. Damit bezieht er sich auf eine technische Kursbewegung, die häufig nur vorübergehend ist und auf eine mögliche Rückkorrektur hindeutet. Die bereits beobachtete Erholung könnte also lediglich eine kurzfristige Entlastung darstellen, während die Märkte vorrangig auf der Suche nach Liquidität sind. Diese Beobachtung legt nahe, dass der Markt in bestimmten Niveaus gefangen ist, bis er entweder neue Liquidität anzieht oder bestehende Positionen schließt.

Ein bemerkenswertes Muster, das Bennett festgestellt hat, ist, dass Bitcoin oft Gewinne erzielt, nachdem der US-Aktienmarkt geschlossen hat. Diese Beobachtung wirft Fragen über die Wechselwirkungen zwischen dem Bitcoin-Markt und traditionellen Finanzmärkten auf.

Aktuelle Marktbewegungen und Bitcoin-Trend

Die zweite Oktoberwoche startete bullish für Bitcoin-Anleger. Der Kurs hat kurzzeitig die 64.000 US-Dollar überschritten und pendelt seither um die 61.000 US-Dollar-Marke (Stand: 9. Oktober 2024). Eine klare Rückeroberung der Preisspanne zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar, die Bennett für entscheidend hält, lässt sich bislang jedoch noch nicht eindeutig beobachten - obwohl die Tendenz erkennbar ist. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu prüfen, ob Bitcoin die kritischen Kurs-Marken halten kann. Sollte Bennett recht behalten und Bitcoin die Preisspanne zwischen 63.000 und 64.000 US-Dollar halten, könnte die 70.000 US-Dollar-Marke bald in Reichweite sein. Es bleibt abzuwarten, ob eine Bewegung in Richtung der angestrebten 70.000 US-Dollar bevorsteht oder ob eine Korrektur droht.

