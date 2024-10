Autonomes Fahren

Tesla will sich "Robotaxi" und "Robobus" als Markennamen sichern lassen.

Die Tesla-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise 1,71 Prozent höher bei 222,91 US-Dollar.

Musk führte bei der Präsentation auf dem Gelände des Hollywood-Studios Warner Bros. in Los Angeles auch die aktuelle Version des humanoiden Roboters "Optimus" vor. Die Roboter werden nach seinen Worten das wichtigste Produkt überhaupt sein, da jeder mechanische Helfer haben wollen werde. Nach der rund 20-minütigen Autovorstellung agierten die Roboter unter anderem als Barkeeper und Tänzer. Nun berichtete unter anderem der Finanzdienst Bloomberg, dass sie dabei zum Teil von Menschen ferngesteuert worden seien.

Branchenbeobachter zweifeln zugleich nach wie vor an, ob Tesla verlässliches autonomes Fahren allein mit Kameras erreichen kann. Konkurrenten wie die Google -Schwesterfirma Waymo setzen zusätzlich teurere Technik wie Laser-Radare ein, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten. Waymo betreibt bereits einen fahrerlosen Robotaxi-Dienst in vier US-Städten und macht mehr als 100.000 Fahrten mit Passagieren pro Woche.

Musk hatte angekündigt, Teslas selbstfahrendes Robotaxi solle voraussichtlich im Jahr 2026 in die Produktion gehen. Es werde zu einem Preis unter 30.000 Dollar auch privat zu kaufen sein. Zugleich schränkte er selbst ein, er neige dazu, bei Fristen zu optimistisch zu sein. Anleger waren enttäuscht über das Fehlen konkreter Details zu den Plänen und ließen die Tesla-Aktie nach dem Event um rund neun Prozent fallen.

Musk selbst nannte die Fahrzeuge bei der Präsentation mehrfach "Cybercab" und "Robovan". Für "Cybercab" findet sich aktuell kein Antrag in der USPTO-Datenbank. Den Namen "Robovan" sicherte sich unterdessen bereits 2019 die Firma Starship Technologies, die auf dem Gehweg fahrende Lieferroboter entwickelt.

Die Anträge des Elektroauto -Herstellers beim amerikanischen Patent- und Markenamt USPTO umfassen sowohl Fahrzeuge als auch Beförderungsdienste. Der Begriff Robotaxi bürgerte sich in den vergangenen Jahren zur Bezeichnung von selbstfahrenden Autos ein, die Menschen befördern.

