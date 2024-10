Antisemitismus-Vorwurf

Die Lufthansa wurde von den US-Aufsichtsbehörden mit einer Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen US-Dollar belegt.

Sie warfen der deutschen Fluggesellschaft vor, 128 jüdische Passagiere diskriminiert zu haben, indem sie ihnen einen Anschlussflug verwehrte. Die Passagiere, die auf dem Weg von New York nach Budapest waren, um an einer jährlichen Gedenkveranstaltung zu Ehren eines orthodoxen Rabbiners teilzunehmen, durften nach Angaben des US-Verkehrsministeriums einen Anschlussflug in Frankfurt nicht antreten.

Auf dem ersten Teil des Fluges wurden einige Passagiere nach eigenen Angaben aufgefordert, Gesichtsmasken zu tragen und nicht in den Gängen zu stehen. Die Passagiere sagten, sie hätten niemanden gesehen, der sich nicht daran gehalten hätte. Der Kapitän des Fluges informierte einen Lufthansa-Sicherheitsmanager über das Fehlverhalten von Passagieren auf dem Weg nach Budapest. Nach Angaben des US-Verkehrsministeriums wurden keine bestimmten Passagiere identifiziert. Dennoch sperrte die Fluggesellschaft die Tickets von mehr als 100 Passagieren. In Frankfurt rief das Flugsteigpersonal die Namen der Passagiere auf, die an Bord gehen durften, und ließ die 128 Reisenden, die am Flugsteig warteten, "verwirrt und aufgebracht" zurück, als das Flugzeug abflog, so das US-Verkehrsministerium.

Das Verkehrsministerium erklärte, die Geldstrafe in Höhe von 4 Millionen Dollar sei die höchste, die es gegen eine Fluggesellschaft wegen Verstößen gegen die Bürgerrechte verhängt habe.

Die Lufthansa erklärte am Dienstag, sie habe mit dem US-Verkehrsministerium zusammengearbeitet und werde weiterhin den Dialog mit jüdischen Organisationen und Interessengruppen führen. Sie teilte weiter mit, sie habe für ihre Mitarbeiter Schulungen zu Antisemitismus und Diskriminierung entwickelt.

FRANKFURT (Dow Jones)