Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 7,35 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 7,35 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,34 EUR. Bei 7,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 83.154 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 10,99 Prozent zulegen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,286 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,44 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

