Lufthansa Aktie News: Anleger schicken Lufthansa am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 7,47 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 7,47 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,58 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,35 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.238.343 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,286 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 29.04.2025. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,74 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,13 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie.

