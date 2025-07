Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteuert sich am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 7,41 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,41 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,46 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,35 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 927.954 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,09 Prozent. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,36 Prozent.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,286 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,44 EUR an.

Lufthansa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,13 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie unter Druck: JPMorgan vor Halbjahresbericht skeptisch

Lufthansa-Aktie von Delta-Prognose angetrieben

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen