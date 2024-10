Marktbericht aktuell

Am Dienstag geht es an der Frankfurter Börse weiter gen Norden. Neue Rekorde werden verzeichnet.

Der DAX startete mit einem Gewinn von 0,38 Prozent bei 19.581,57 Punkten in den Tag und markierte schon damit ein neues Rekordhoch. Danach geht es weiter nach oben, sodass die aktuelle Bestmarke nun bei 19.633,91 Zählern liegt.

Damit knackte der deutsche Leitindex erst gestern erreichtes Rekordhoch bei 19.518,44 Zählern, der ebenfalls gestern markierte höchste Schlusskurs aller Zeiten beläuft sich auf 19.508,29 Punkte.

Weitere Leitzinssenkungen bei einer gleichzeitig robusten US-Wirtschaft sowie die Hoffnung auf eine Fortsetzung des positiven Starts in die Berichtssaison sind die Treiber. Am New Yorker Aktienmarkt feierten die Anleger am Vortag ebenfalls Rekorde. Die geopolitischen Risiken im Nahen Osten werden unterdessen etwas verdrängt.

Nahost-Konflikt im Fokus

Mit Blick auf den Nahostkonflikt beruhigte ein Bericht der "Washington Post" Sorgen der Anleger vor einer starken Eskalation ein etwas.

Die US-Zeitung berichtete, dass Israel sich bei seinem geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen konzentrieren und Atom- und Ölanlagen verschonen will. Die Ölpreise fielen daraufhin deutlich, was auch Bedenken in puncto einer womöglich wieder anziehenden Inflation mindert.

EZB-Leitzinsentscheid am Donnerstag

Am Donnerstag steht dann die EZB-Zinsentscheidung an. Die Aussicht auf üppig vorhandene Liquidität durch eine weitere Lockerung der Geldpolitik sowohl in der Eurozone als auch in den USA halte die investierten Anleger bei der Stange, hatte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets tags zuvor kommentiert. Skeptiker seien zugleich immer wieder neu gezwungen, "auf den fahrenden Zug aufzuspringen".

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX