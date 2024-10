Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Allianz-Aktie

Aktienanalyse

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Allianz-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Philip Kett.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Eine etwaige regulatorische Blockade der Übernahme von Income Insurance in Singapur durch die Allianz wertete Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie als Enttäuschung. Ohne Details sei eine Einschätzung des Fortgangs in dieser Sache allerdings schwierig.

Das Papier von Allianz legte um 15:21 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 299,60 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3,47 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268.598 Allianz-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 stieg die Aktie um 30,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen.

