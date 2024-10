S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Mosaic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier The Mosaic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Mosaic von vor 5 Jahren abgeworfen

Starker Wochentag in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Donnerstagmittag

Nutrien Announces Release Dates for Third Quarter 2024 Results and Conference Call

Börse New York in Rot: Das macht der S&P 500 nachmittags

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer

Heute im Fokus

Nagarro dämpft Umsatzzprognose. China plant Milliardenschulden zur Ankurbelung der Wirtschaft. Vinci gewinnt Auftrag in Australien. RTL-Botschaft an ProSiebenSat.1: Kommt zu unserem Streamingdienst. Google will Atomstrom für Rechenzentren einkaufen. Tesla will 'Robotaxi' als Marke eintragen lassen. Allianz will geplanten Zukauf von Income Insurance überarbeiten. Mutares plant Börsengang von Steyr Motors.