SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Luzerner Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

Vor Jahren Luzerner Kantonalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.04.2015 wurde die Luzerner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Luzerner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 66,82 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Luzerner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,497 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 104,01 CHF, da sich der Wert einer Luzerner Kantonalbank-Aktie am 11.04.2025 auf 69,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,01 Prozent angewachsen.

Der Luzerner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3,44 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net