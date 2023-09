SPI-Titel Luzerner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Luzerner Kantonalbank-Investment eingefahren

Profitable Luzerner Kantonalbank-Investition?

Vor Jahren in Luzerner Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel

Vor 3 Jahren wurden Luzerner Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,47 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,584 Luzerner Kantonalbank-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 938,74 CHF, da sich der Wert eines Luzerner Kantonalbank-Papiers am 15.09.2023 auf 74,60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 6,13 Prozent gleich.

Insgesamt war Luzerner Kantonalbank zuletzt 3,70 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net