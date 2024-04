SPI-Wert BACHEM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BACHEM von vor 10 Jahren eingefahren

Frühe Investition

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BACHEM-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel

Vor 10 Jahren wurde das BACHEM-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das BACHEM-Papier an diesem Tag 10,05 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die BACHEM-Aktie investiert hat, hat nun 9,952 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BACHEM-Papiers auf 86,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 859,82 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 759,82 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete BACHEM eine Marktkapitalisierung von 6,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net