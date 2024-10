SPI-Wert Crealogix-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von Crealogix

Aktien-Dividende

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Crealogix-Ausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Crealogix am 24.10.2024 wurde eine Dividende für das Jahr in Höhe von CHF je Aktie vereinbart.

Crealogix-Dividendenrendite im Fokus

Der Dividendenabschlag auf die Crealogix-Aktie erfolgt am 25.10.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Crealogix-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anteilseigner. Für das Jahr weist die Crealogix-Aktie eine Dividendenrendite von Prozent auf. Wie die Renditenhistorie offenbart, ist die Dividendenrendite damit gleichgeblieben.

Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

In einem Zeitraum von 3 Jahren blieb der Crealogix-Aktienkurs im -Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich fast gleich entwickelt.

Dividendenvorhersage von Crealogix

Somit würde die Dividendenrendite stagnieren.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Crealogix

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Crealogix steht aktuell bei 83,307 Mio. CHF.

Redaktion finanzen.net