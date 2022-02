ArcelorMittal-Aktie verlustreich: ArcelorMittal mit kräftigem Gewinnplus dank Stahlboom

Aktien in diesem Artikel ArcelorMittal 28,27 EUR

So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf 19,4 Milliarden US-Dollar (knapp 17 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten mit einem Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern wegen der Pandemie-Folgen nur 4,3 Milliarden US-Dollar verdient. Im vierten Quartal machten sich die hohen Energiepreise deutlicher bemerkbar, doch die hohen Stahlpreise halfen beim Gegensteuern.

Der Umsatz stieg im abgelaufenen Jahr von knapp 53,3 auf 76,6 Milliarden Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von knapp 15 Milliarden US-Dollar nach einem Minus von 733 Millionen im Vorjahr. Die Aktionäre sollen mit einer Dividendenerhöhung profitieren, die Ausschüttung soll von 30 auf 38 US-Cent je Aktie angehoben werden. Zudem soll im ersten Halbjahr eine Milliarde Dollar in Aktienrückkäufe gesteckt werden.

Mit Blick auf das laufende Jahr erwartet ArcelorMittal ein "starkes" operatives Ergebnis und eine ebenso "starke" Entwicklung bei den freien Barmitteln. Die Entwicklung des weltweiten Stahlverbrauchs erwartet der Konzern stabil bis plus ein Prozent. Im abgelaufenen Jahr lag die Wachstumsrate nach Angaben von Arcelor noch bei plus 4 Prozent.

ArcelorMittal-Titel fallen im ETRA-Handel zeitweise um 3,13 Prozent auf 28,52 Euro.

