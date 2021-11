ArcelorMittal-Aktie springt an: ArcelorMittal profitiert von höheren Preisen

Aktien in diesem Artikel ArcelorMittal 28,09 EUR

So stieg das operative Ergebnis (Ebitda) auf 6,06 Milliarden US-Dollar (knapp 5,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten aber mit etwas mehr gerechnet. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern wegen der Pandemie hier nur 901 Millionen Dollar erwirtschaftet. Damit hat ArcelorMittal aber im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal mit damals 5,05 Milliarden jetzt noch mehr verdient.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal von knapp 13,3 auf 20,23 Milliarden Dollar. Das dritte Quartal erlebte ein sehr gutes Preisumfeld, hieß es vom Unternehmen weiter. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,6 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 261 Millionen ein Jahr zuvor. Konzernchef Aditya Mittal bezeichnete das Quartal mit Blick auf den Nettogewinn und die Verschuldung als "das beste seit 2008". Angesichts der starken Ergebnisse werde der Aktienrückkauf um eine Milliarde Dollar aufgestockt. Damit summieren sich die seit September 2020 angekündigten Käufe auf sechs Milliarden Dollar.

Rally bei ArcelorMittal nach starken Quartalszahlen

Die Aktien von ArcelorMittal haben am Donnerstagmorgen mit einem Kurssprung auf unerwartet starke Quartalszahlen von Europas größtem Stahlkonzern reagiert. Zuletzt notierten die Papiere 3,95 Prozent höher bei 28,44 Euro und waren damit Spitzenreiter im französischen CAC 40.

>Der Stahlkonzern habe das beste Quartal seit dem Jahr 2008 abgeliefert, lobte Analyst Jack O'Brien von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Dennoch sei das operative Ergebnis (Ebitda) leicht unter seiner Prognose und der Konsensschätzung ausgefallen.

/stk/jha/

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images