Metallpreise ziehen an: Salzgitter-, thyssenkrupp-Aktien & Co profitieren

Am deutschen Aktienmarkt rückten Papiere aus der Stahlbranche teils deutlich vor. thyssenkrupp -Aktien gewinnen via XETRA zeitweise 3,67 Prozent auf 8,42 Euro, Salzgitter verteuern sich derweil um 4,98 Prozent auf 22,78 Euro. Klöckner & Co notierten 2,62 Prozent im Plus bei 8,22 Euro.

Die Rohstoffexperten der Commerzbank verwiesen auf einen starken Jahresstart für die Industriemetallpreise. Die gute Stimmung der Marktteilnehmer bestimme wie schon so oft im vergangenen Jahr auch zum Wochenstart das Bild. Sie speise sich aus Hoffnungen, dass die angelaufenen Impfkampagnen in absehbarer Zeit wieder ein normales Leben ermöglichten und sich dadurch die Wirtschaft erhole. Unterstützung für die Metallpreise komme auch durch den schwachen US-Dollar./ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG