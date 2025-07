thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 8,84 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 8,84 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie legte bis auf 8,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,68 EUR. Zuletzt wechselten 437.569 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 23,87 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 2,77 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 219,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,00 EUR.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,511 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

