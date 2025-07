thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag stark gefragt

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,8 Prozent auf 9,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,8 Prozent auf 9,10 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,13 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.126.518 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 10,95 EUR. Gewinne von 20,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 69,59 Prozent Luft nach unten.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,00 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,25 EUR gegenüber -0,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9,06 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,511 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktie tiefer: IG Metall fordert Kündigungsschutz beim thyssenkrupp-Umbau

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem thyssenkrupp-Investment von vor 3 Jahren verdient

thyssenkrupp-Aktie höher: TKMS rüstet Bundeswehr-U-Boote auf