MÄRKTE EUROPA/Leichter - nahendes Zollverhandlungs-Fristende verunsichert

DOW JONES--Europas Börsen sind mit Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Nachdem am Vortag noch starke US-Arbeitsmarktdaten für gute Laune gesorgt hatten, wenden sich die Anleger nun wieder dem schwelenden Handelskonflikt zu. Die Aussetzung der Zölle läuft nur noch bis Mittwoch kommender Woche. Wie Bloomberg berichtet, will US-Präsident Donald Trump aber bereits heute Briefe mit neuen Zollsätzen versenden.

Der DAX gibt im frühen Geschäft 0,5 Prozent auf 23.812 Punkte nach, der Euro-Stoxx-50 fällt mit Abgaben von 0,7 Prozent noch deutlicher. Am Devisenmarkt notiert der Euro mit 1,1775 Dollar wenig verändert. An den Anleihemärkten geht es mit den Kursen nach oben, die Renditen fallen also. Mit Blick auf die einzelnen Sektoren liegt der konjunktursensible Rohstoffsektor mit 1,3 Prozent hinten, defensive Telekomaktien ziehen dagegen um 0,3 Prozent an.

"Auf dem Parkett haben viele auf eine Verlängerung dieser Deadline gehofft, um mehr Zeit für Verhandlungen zu lassen. Diese Hoffnungen werden jetzt enttäuscht", so QC Partners. Es sei natürlich möglich, dass jetzt noch einige Last-Minute-Deals abgeschlossen werden. "Viele Staaten werden sich aber schon in der kommenden Woche höheren Zöllen ausgesetzt sehen. Und Stand jetzt gehören dazu auch die Staaten der EU. Gerade die exportorientierte deutsche Wirtschaft trifft das hart."

"Big Beautiful Bill" passiert US-Repräsentantenhaus mit knapper Mehrheit

Derweil ist das "Big Beautiful Bill"-Steuerpaket mit knapper Mehrheit im US-Repräsentantenhaus verabschiedet worden. Da erwartet, spielt es an den Finanzmärkten keine Rolle mehr. "Die Auswirkungen auf die Kursentwicklung am Aktien- und Rentenmarkt sind gering. Mit einer stark steigenden Staatsverschuldung kann sich das natürlich vor allem am Rentenmarkt wieder ändern", heißt es einschränkend bei QC Partners.

Im Handel stellt man sich auf ein ruhiges und umsatzschwaches Geschäft am Freitag ein. Wegen des US-Nationalfeiertages bleiben die US-Börsen geschlossen. Beim Euro-Stoxx-50 war der Umsatz laut QC Partners bereits gestern so niedrig wie zuletzt am Pfingstmontag. "Gerade an US-Feiertagen reichen allerdings schon deutlich weniger Käufe oder Verkäufe, um den Markt in größerem Stil zu bewegen", heißt es. Niedrige Umsätze dürften nicht automatisch mit einem ruhigen Handelstag gleichgesetzt werden.

Unternehmensnachrichten sind Mangelware. Für etwas Bewegung sorgen Analysten. Für die DWS-Aktie geht es kräftiger um 2,8 Prozent nach unten. Laut Angaben aus dem Handel soll Exane BNP das Papier auf "Underperform" gesenkt haben.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.304,69 -0,7% -38,46 +8,6%

Stoxx-50 4.464,22 -0,5% -21,51 +3,8%

DAX 23.811,66 -0,5% -122,47 +19,5%

MDAX 30.204,60 -0,6% -183,55 +18,4%

TecDAX 3.862,79 -0,5% -18,57 +13,0%

SDAX 17.479,08 -0,7% -120,51 +27,9%

CAC 7.699,97 -0,7% -54,58 +4,8%

SMI 11.933,85 -0,4% -44,51 +3,4%

ATX 4.396,55 -0,8% -35,34 +20,3%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1769 +0,1% 1,1758 1,1763 +13,9%

EUR/JPY 169,95 -0,3% 170,42 170,39 +4,0%

EUR/CHF 0,9343 -0,1% 0,9351 0,9353 -0,5%

EUR/GBP 0,8614 +0,0% 0,8612 0,8614 +4,3%

USD/JPY 144,41 -0,4% 144,95 144,84 -8,7%

GBP/USD 1,3662 +0,1% 1,3652 1,3656 +9,2%

USD/CNY 7,1477 -0,1% 7,1561 7,1564 -0,8%

USD/CNH 7,1632 -0,1% 7,1689 7,1686 -2,4%

AUS/USD 0,6554 -0,3% 0,6571 0,6571 +6,4%

Bitcoin/USD 108.861,00 -0,9% 109.821,85 109.625,10 +15,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,80 67 -0,3% -0,20 -6,4%

Brent/ICE 68,51 68,8 -0,4% -0,29 -7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.339,32 3.326,55 +0,4% 12,77 +27,9%

Silber 31,30 31,36 -0,2% -0,06 +11,4%

Platin 1.170,49 1.166,89 +0,3% 3,60 +37,8%

Kupfer 5,03 5,10 -1,4% -0,07 +26,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

