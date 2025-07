Handel in Wien: ATX notiert am Freitagmittag im Minus

ATX-Marktbericht

Der ATX zeigt sich am Mittag leichter.

Am Freitag bewegt sich der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,98 Prozent tiefer bei 4.388,37 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 128,174 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 4.431,89 Punkten in den Freitagshandel, nach 4.431,89 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 4.381,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.431,89 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,694 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.06.2025, lag der ATX noch bei 4.396,34 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 04.04.2025, den Wert von 3.762,81 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 04.07.2024, bei 3.712,04 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,01 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 4.475,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.481,22 Zählern.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Telekom Austria (+ 0,31 Prozent auf 9,65 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,00 Prozent auf 11,40 EUR), Erste Group Bank (-0,07 Prozent auf 71,45 EUR), Vienna Insurance (-0,34 Prozent auf 43,85 EUR) und AT S (AT&S) (-0,35 Prozent auf 17,20 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil BAWAG (-2,29 Prozent auf 106,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-1,93 Prozent auf 76,20 EUR), Raiffeisen (-1,75 Prozent auf 25,90 EUR), Andritz (-1,54 Prozent auf 60,65 EUR) und CA Immobilien (-1,51 Prozent auf 23,54 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 45.360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 27,751 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Mit 9,25 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

