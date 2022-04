Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium macht am Mittag Boden gut

Das Papier von Standard Lithium konnte um 13:12 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,0 Prozent auf 8,31 EUR. In der Spitze legte die Standard Lithium-Aktie bis auf 8,40 EUR zu. Bei 8,00 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 52.571 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Standard Lithium-Aktie ist somit 33,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.05.2021 bei 2,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 73,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Lithium am 01.06.2022 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,00 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Experten kalkulieren am 01.06.2022 mit der Veröffentlichung der Q3 2022-Bilanz von Standard Lithium.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2023 -0,010 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

