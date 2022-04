Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag

Das Papier von Standard Lithium gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:22 Uhr ging es um 5,4 Prozent auf 7,76 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Standard Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,70 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,30 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 66.639 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,34 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 14.05.2021 auf bis zu 2,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 71,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.06.2022 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,05 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Lithium 0,00 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Q3 2022-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 01.06.2022 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,010 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Shortseller Hindenburg Research lässt Standard Lithium-Aktie abstürzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Lithium Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Standard Lithium Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Standard Lithium

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com