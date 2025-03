Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium bricht am Montagnachmittag nach oben aus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stieg im CDNX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,1 Prozent auf 1,87 CAD.

Im CDNX-Handel gewannen die Standard Lithium-Papiere um 15:50 Uhr 5,1 Prozent. In der Spitze legte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,87 CAD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,84 CAD. Bisher wurden via CDNX 32.021 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,67 CAD ein 52-Wochen-Hoch. 96,26 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,45 CAD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Standard Lithium-Aktie ist somit 22,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,161 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

