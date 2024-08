Starbucks Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Starbucks am Nachmittag im Minus

Starbucks im Fokus

Die Aktie von Starbucks gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Starbucks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 93,23 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Starbucks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,8 Prozent auf 93,23 USD. Die Starbucks-Aktie gab in der Spitze bis auf 93,04 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.088.482 Starbucks-Aktien den Besitzer.

Bei 107,64 USD erreichte der Titel am 17.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Starbucks-Aktie 15,46 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 71,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2024). Mit einem Kursverlust von 23,24 Prozent würde die Starbucks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 2,12 USD an Starbucks-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 30.07.2024 legte Starbucks die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Starbucks 9,11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Starbucks am 31.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Starbucks-Aktie

Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im S&P 500

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Zuschläge

Aufschläge in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite