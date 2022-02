Pfeiffer Vacuum-Aktie trotzdem im Sinkflug: Pfeiffer Vacuum hebt unerwartet deutlich Dividende an

Der Pfeiffer Vacuum -Vorstand habe beschlossen, Aufsichtsrat und Hauptversammlung eine Dividende von 4,08 Euro je Aktie vorzuschlagen, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung. Das entspreche einem Ausschüttungsvolumen von etwa 65 Prozent des vorläufigen Konzerngewinns nach Steuern für das Geschäftsjahr 2021. Experten hatten mit 2,37 Euro deutlich weniger erwartet. Im Vorjahr hatte Pfeiffer 1,60 Euro und damit 50 Prozent des Volumens an die Anteilseigner gezahlt.

Die Entscheidung, den Dividendenvorschlag im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen, sei vor dem Hintergrund einer starken Geschäfts- und Liquiditätsentwicklung von Pfeiffer Vacuum im Jahr 2021 getroffen worden, hieß es weiter. Auswirkungen auf geplante Investitionen seien durch die höhere Ausschüttung nicht zu erwarten.

Bei Anlegern kam die Großzügigkeit zunächst gut an. Der Aktienkurs von Pfeiffer legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um knapp ein Prozent zu. Im XETRA-Handel sackt das Papier dann aber zeitweise um 2,71 Prozent auf 165,40 Euro ab.

