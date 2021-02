Steinhoff-Aktie aktuell: Steinhoff verzeichnet Verluste

Aktien in diesem Artikel Steinhoff 0,10 EUR

Das Papier von Steinhoff gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Steinhoff-Aktie bei 0,102 EUR. Bei 0,106 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.474.399 Steinhoff-Aktien den Besitzer.

Bei 0,158 EUR markierte der Titel am 15.02.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei 0,035 EUR fiel das Papier am 23.09.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Steinhoff International Holdings ist ein Einzelhandelskonzern, der vor allem Möbel und Haushaltswaren produziert und vertreibt. Das Kerngeschäft des Unternehmens bildet dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Verkauft werden die Produkte in verschiedenen Einzelhandelsketten der Gruppe, dazu gehören beispielsweise Conforama, Lipo oder Harveys. Über die 2015 akquirierte Pepkor-Gruppe vertreibt das Unternehmen auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist das Steinhoff darüber hinaus als Autohändler in Südafrika tätig. Der Konzern operiert in Europa, Asien und Afrika.

