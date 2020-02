TeamViewer-Aktie verliert: TeamViewer verdient weniger als zunächst berichtet

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 29,20 EUR

Wegen eines geringer als zunächst kalkulierten Steuerertrags werde das Konzernergebnis 2019 bei 103,9 Millionen Euro liegen, teilte der Börsenneuling mit. Im viertel Quartal betrage der Gewinn 44,6 Millionen Euro. Mitte Februar hatte die TeamViewer AG noch ein vorläufiges Jahresergebnis von 110,9 Millionen und einen Quartalsgewinn von 51,6 Millionen Euro ausgewiesen.

Grund für die Korrektur seien um 7 Millionen Euro zu hoch angesetzte aktive latente Steuern auf Zinsvorträge. Nach der Berichtigung betragen die aktiven latenten Steuern zum 31. Dezember 6,3 Millionen anstatt 13,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Der Gewinn aus Ertragssteuern beläuft sich demnach auf 2019 auf 8,7 (anstatt 15,7) Millionen Euro. Billings, bereinigtes EBITDA, Umsatz, Gewinn vor Ertragssteuern und sämtliche Cashflows bleiben unverändert.

TeamViewer will am 26. März den Geschäftsbericht 2019 mit einem geprüften Jahresabschluss veröffentlichen. Das Unternehmen war im vergangenen September an die Börse gekommen und ist mittlerweile Mitglied in den Indizes MDAX und TecDAX.

Die TeamViewer-Aktie büßte am Dienstag in einem schwächeren Gesamtmarkt via XETRA 3,03 Prozent auf 29,10 Euro ein.

DJG/kla/gos FRANKFURT (Dow Jones)

