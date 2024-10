Stimmrechtsmitteilung

Im Zuge der angestrebten Übernahme von Covestro hat sich das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mittlerweile 8,5 Prozent am deutschen Kunststoffhersteller gesichert.

Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervor. In der vergangenen Woche hatte der DAX-Konzern eine Investitionsvereinbarung mit Adnoc unterzeichnet und mitgeteilt, die Übernahmeofferte zu unterstützen. Beiden Seiten hatten zuvor über Monate miteinander gesprochen. Spekulationen über ein Interesse von Adnoc waren schon Mitte vergangenen Jahres aufgekommen.

Die Araber bieten 62 Euro je Covestro-Aktie und bewerten die Anteile des DAX-Konzerns so mit 11,7 Milliarden Euro. Zusätzlich will das Unternehmen aus Abu Dhabi über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Umfang von knapp 1,2 Milliarden Euro von den Leverkusenern kaufen. Zusammen mit den Covestro-Schulden von rund drei Milliarden Euro will Adnoc also fast 16 Milliarden Euro investieren. Die Mindestannahmequote des Angebots soll bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen.

DSW kritisiert Übernahme-Vereinbarung von Covestro mit Adnoc

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) kritisiert die in der vergangenen Woche bekannt gewordene Übernahmevereinbarung für den Chemiekonzern Covestro durch den Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Aktionärsschützer stoßen sich daran, dass der Covestro-Vorstand darin zugestimmt hat, Adnoc gegebenenfalls bei einem Rückzug von der Börse oder bei einem Squeez-out der Restaktionäre zu unterstützen.

"Dass den Covestro-Aktionären mit dem Verlust der Börsennotierung beziehungsweise einem zwangsweisen Ausschluss gedroht wird, lässt aus der - zumindest aus Verwaltungssicht - einvernehmlichen und damit freundlichen Übernahme einen für die Aktionäre doch klar unfreundlichen Akt werden", sagte DSW-Vertreter Frederik Beckendorff. Die DSW fordert Covestro und Adnoc deshalb auf, auch nach Abschluss der Übernahme die Rechte der zukünftigen Minderheitsaktionäre "uneingeschränkt zu wahren".

Den Angebotspreis von 62 Euro je Covestro-Aktie beurteilt die DSW weniger kritisch. Angesichts der nach wie vor eingetrübten konjunkturellen Aussichten der Chemieindustrie weltweit, erscheint der Preis "nicht per se unattraktiv", heißt es in der Mitteilung.

Deutsche Bank Research hebt Ziel für Covestro auf 62 Euro - 'Buy'

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro von 58 auf die vom staatlichen Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gebotenen 62 Euro je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Kunststoffkonzerns.

Covestro steckt 100 Millionen Euro in weltweite Forschungsinfrastruktur

Covestro investiert kräftig in seine Anlagen für Forschung und Entwicklung. Wie der DAX-Konzern mitteilte, fließen in den nächsten drei Jahren weltweit 100 Millionen Euro für Investitionen, die sich vor allem auf Zukunftstechnologien rund um Lösungen für die Kreislaufwirtschaft konzentrieren sollen. Ein wichtiger Baustein sei dabei die Digitalisierung der Forschung und Entwicklung, erklärte Covestro.

Die Covestro-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,14 Prozent höher bei 58,30 Euro.

