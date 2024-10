Milliardendeal

Der Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi will den Kunststoffspezialisten Covestro zu einem Unternehmenswert von 14,7 Milliarden Euro inklusive Schulden schlucken.

Werte in diesem Artikel

Nach langen Verhandlungen wurde jetzt ein offizielles Angebot von 62 Euro pro Aktie vorgelegt, der Preis entspricht dem im Vorfeld einer Buchprüfung bereits genannten Preis.

Bei Vollzug der Transaktion zeichne Adnoc eine Kapitalerhöhung von Covestro über 10 Prozent in Höhe von 1,17 Milliarden Euro, heißt es in der Mitteilung des Käufers. Adnoc werde "als zuverlässiger, langfristiger und vertrauenswürdiger Partner" von Covestro auftreten, heißt es weiter. Covestro begrüßt und unterstützt den Angaben zufolge das Übernahmeangebot.

Adnoc hat seit dem vergangenen Sommer um das im DAX notierte Unternehmen geworben. Ende Juni kündigte Covestro schließlich konkrete Verhandlungen an.

Ende 2015 hatte Bayer seine einstige Kunststoffsparte Material Science unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht. Covestro fertigt Vorprodukte für verschiedene Industrien. Sie finden sich in Matratzen, Autositzen, aber auch in Dämmungen oder Rotorblättern von Windkraftanlagen.

Covestro-Kurs zieht an wegen Adnoc-Offerte - 'Zielgerade'

Die Aktien von Covestro haben am Dienstag im frühen XETRA-Handel wegen einer offiziellen Übernahmeofferte um 3,5 Prozent angezogen. Nach einer langen Anbahnung herrscht nun Gewissheit, dass das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten den Aktionären des Kunststoffkonzerns 62 Euro je Aktie in bar bieten will. Dieser Preis stand schon länger im Raum.

Der Covestro-Kurs erreichte im Tageshoch mit 58,20 Euro das höchste Niveau seit November 2021. Angetrieben wurde der Kurs nicht nur von der Mitteilung, dass die Offerte nach der Hängepartie offiziell ist. Covestro teilte mit, dass die Offerte nach eingehender Prüfung vom Chemiekonzern unterstützt wird. Zudem sei eine Investitionsvereinbarung mit einer Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet worden.

Laut einem Händler ist der Übernahmeprozess damit endlich "auf der Zielgerade". Das Gebot ist an eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie gebunden. Es unterliegt zudem den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich noch möglicher regulatorischer Einwände.

Erste Spekulationen über einen Kauf waren vor mehr als einem Jahr aufgekommen. Die Schwelle von 62 Euro hatten die Aktien seither aber niemals erreicht, was eine gewisse Skepsis der Anleger ausdrückt. Während der Anbahnungsphase hatte der Kurs im August in der Spitze bei knapp 57 Euro gelegen. Das Rekordhoch aus dem Jahr 2018 liegt mit knapp 96 Euro weit höher.

/he/ajx

NEW YORK (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)