Stimmung der Verbraucher im Euroraum verschlechtert sich

DOW JONES--Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im März stärker als erwartet eingetrübt. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 4,0 auf minus 16,3 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 14,1 prognostiziert. Der Wert für Februar wurde auf minus 12,3 von minus 12,2 Punkte korrigiert. Für die EU-27 ging der Wert um 3,4 Punkte zurück auf minus 15,2. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für März wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

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March 23, 2026 11:08 ET (15:08 GMT)