Nordex-Aktie gibt deutlich nach: Nordex meldet Cyber-Vorfall

Die IT-Sicherheit habe dies am 31. März festgestellt, teilte das Unternehmen am Samstag in Hamburg mit. Die Störung sei frühzeitig bemerkt und Gegenmaßnahmen umgehend eingeleitet worden. Den Angaben zufolge wurden "rein vorsorglich" die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet.

Ein Krisenteam arbeite mit internen und externen Sicherheitsexperten daran, die Störung einzudämmen, die Auswirkungen zu minimieren und mögliche Folgen des Vorfalls zu bewerten, hieß es. Von der Abschaltung können Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder betroffen sein. Sobald neue Erkenntnisse vorlägen, werde Nordex weiter informieren.

Windkraftaktien zollen Erholung Tribut - Nordex-Aktien sehr schwach

Nach der starken Vorwoche haben Aktien von Nordex am Montag nachgegeben. Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen sackten um 5 Prozent ab, nachdem sie sich in den vergangenen fünf Handelstagen um bis zu 15 Prozent erholt hatten. Auch Vestas zollten der jüngsten Stabilisierung Tribut, während Siemens Gamesa in Sichtweite der Zweijahrestiefs dahin trudeln.

Jefferies-Experte Lucas Ferhani startete die Bewertung von Vestats und Siemens Gamesa in einer Studie mit "Underperform" und "Hold". Der Wind habe sich noch nicht gedreht, so Ferhani mit Verweis auf Kostendruck, Zulieferprobleme und hohen Investitionsbedarf. Sein Kollege Constantin Hesse blieb derweil bei Nordex auf "Buy". Er setzt auf beschleunigten Wandel hin zu Erneuerbaren Energien und damit gut gefüllte Auftragsbücher. Ferhani hält eine Menge des Hypes beim Thema Energieunabhängigkeit im Zuge des Ukraine-Kriegs durch die jüngste Rally bereits eingepreist, weit bevor er sich ab 2024 wirklich materialisieren dürfte.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com