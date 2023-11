Straumann: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Schwacher Handel in Zürich: SLI sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Zuversicht in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus

Gute Stimmung in Zürich: SLI-Börsianer greifen mittags zu

SLI-Handel aktuell: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

SLI aktuell: SLI sackt am Nachmittag ab

Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SLI letztendlich steigen

Heute im Fokus

Nach Gewinnwarnung: Salzgitter rudert auch bei Umsatzprognose zurück. Disney+ bietet günstigeren Tarif mit Werbung an. VW sieht keinen Bedarf für weitere Batteriefabrik in Europa. Meta darf in Europa keine personalisiert Werbung zeigen. SNB hält weitere Zinserhöhungen für möglich. Branchenstudie von JPMorgan stützt Versicherer.