DAX25.202 +0,1%Est506.144 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 -0,2%Nas22.727 -1,8%Bitcoin56.828 -1,2%Euro1,1782 -0,3%Öl71,21 +0,3%Gold5.144 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ Infineon 623100 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E Bayer BAY001 Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fällt zurück -- US-Börsen tiefer -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Stromausfall am Flughafen Köln/Bonn - lange Warteschlangen

26.02.26 15:48 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Nach einem Stromausfall am Flughafen Köln/Bonn haben sich am Donnerstag vor den Sicherheitskontrollen lange Warteschlangen gebildet. Nach Angaben eines Sprechers sei der Fehler aber behoben. Der Ausfall habe etwa eine Stunde gedauert. Wegen der Unterbrechung der Stromzufuhr konnte lediglich eine Kontrollspur genutzt werden, wie der Flughafen auf seiner Internetseite mitteilte.

Wer­bung

Zuvor hatte der "WDR" über die Panne berichtet. Vor rund zwei Wochen gab es ebenfalls eine technischen Störung bei den Sicherheitskontrollen. Grund war hier eine Panne mit neuer Technik./lic/DP/jha