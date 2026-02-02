DAX25.015 ±0,0%Est506.071 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 -4,2%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.623 -2,2%Euro1,1901 -0,1%Öl69,17 ±0,0%Gold5.039 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple wohl vor Produktflut in 2026 -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Studie: EZB-Zinssenkung wäre gutes Mittel gegen Zollschock

10.02.26 13:30 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Eine Leitzinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wäre nach Aussage von EZB-Volkswirten ein gutes Mittel, um den wirtschaftlichen Folgen einer von Zöllen ausgelösten Schwäche des Außenhandels zu begegnen. "Wenn der Handel nach einer Zollerhöhung stärker zurückgeht als erwartet - eine Situation, die wir als "zollbedingte Handelsüberraschung" (Tariff-Related Trade Surprise, TTS) bezeichnen -, sinkt die Inflation im Euroraum und die Wirtschaftsaktivität schwächt sich mittelfristig ab. Unsere Ergebnisse deuten... darauf hin, dass die Auswirkungen des Nachfragerückgangs aufgrund von US-Zöllen auf den Euroraum schwerer wiegen als inflationssteigernde Angebotseffekte", heißt es in der Studie.

Wer­bung

Nach Aussage der Autoren sind die Hersteller von Vorleistungsgütern am unmittelbarsten von US-Einfuhrzöllen betroffen, während der Effekt bei Herstellern von Investitionsgsütern oder Pharmazeutika erst nach bis zu zwei Jahren eintritt. Die oben genannten Hersteller von Vorleistungsgütern seien aber auch diejenigen, die am stärksten auf Zinsänderungen reagierten.

"Das bedeutet, dass beispielsweise die Produktion im Maschinenbau nach einer TTS stark zurückgeht. Doch die Produktion in diesem Sektor weitet sich als Reaktion auf eine Lockerung der heimischen Geldpolitik auch besonders kräftig aus", erläutern die Ökonomen. Sie stellten fest, dass dieses Muster auf etwa 60 Prozent der von ihnen untersuchten Sektoren zutrifft - was rund 50 Prozent der gesamten durchschnittlichen Industrieproduktion im Euroraum und der gesamten Güterexporte in die USA entspreche.

"Das deutet darauf hin, dass die Geldpolitik ein wirksames Instrument bleibt, um der durch TTS induzierten Disinflation entgegenzuwirken und die Belastung durch höhere Handelsbarrieren abzufedern", lautet das Fazit.

Wer­bung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 07:31 ET (12:31 GMT)