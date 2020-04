STUDIO ATAO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel

STUDIO ATAO ließ sich am 14.04.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat STUDIO ATAO die Bilanz zum am 29.02.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 42,55 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 42,53 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,14 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 44,60 JPY sowie einen Umsatz von 4,68 Milliarden JPY prognostiziert.

