Enel-Aktie steigt: Enel erweitert Solarmodul-Fabrik in Italien mittels EU-Unterstützung

Der italienische Stromversorger Enel hat eine Subventionsvereinbarung mit der EU-Kommission unterzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Enel will rund 600 Millionen Euro in die Fertigung investieren, wovon 118 Millionen Euro auf EU-Mittel entfallen. Die Produktionskapazität des Werks in Catania auf Sizilien soll auf 3 Gigawatt von derzeit 200 Megawatt steigen.Enel-Papiere verteuern sich in Mailand zeitweise um 1,14 Prozent auf 6,137 Euro.

Von Giulia Petroni

MAILAND (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Flavio Lo Scalzo/Reuters