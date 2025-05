XETRA-SCHLUSS/DAX nimmt Allzeithoch in Angriff

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag sehr fest geschlossen. Der DAX gewann 2,6 Prozent auf 23.087 Punkte. Damit war das Allzeithoch bei 23.476 in greifbare Nähe gerückt. Übergeordnet stützten Nachrichten über Bewegung im Zollstreit. Ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums sagte, China prüfe derzeit Botschaften von US-Vertretern, die "ihre Bereitschaft zu Verhandlungen mit China über Zölle ausgedrückt haben". Positiv wurden zudem besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten aufgenommen. Dass der Lohndruck in den USA nachgelassen hatte, half der Stimmung ebenfalls.

Für Zuversicht sorgt auch EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Er sagte der Financial Times, dass die EU ihren Handelsstreit mit den USA lösen könne. Sein Team mache mit seinen Kollegen in Washington Fortschritte auf dem Weg zu einer Einigung. Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in der Eurozone spielten keine Rolle.

Bei den Einzelwerten lagen im DAX Airbus mit einem Plus von 5,3 Prozent mit an der Spitze. Der Flugzeugbauer hatte überzeugende Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Laut JP Morgen übertrafen die Geschäftszahlen die Konsenserwartungen - beim operativen Ergebnis beispielsweise um 4 Prozent. Die Aussagen des Managements zum Einfluss der Zollthematik seien erwartungsgemäß ermutigend gewesen, ergänzten die Analysten der UBS.

Meta will mehr Geld in Datenzentren investieren

Bayer kamen auf ein Plus von 3,7 Prozent, nachdem die Analysten der Bank of America ihr Votum auf "Buy" hochgestuft hatten. Tagesgewinner im DAX waren aber Siemens Energy mit Aufschlägen von 7,5 Prozent. Die Aktie profitierte von den deutlich angehobenen Investitionsplänen von Meta Platforms. Dabei wurden konkret höhere Ausgaben für Datenzentren angekündigt.

Die BASF-Aktie verlor nach dem Quartalsausweis 0,5 Prozent - belastet vom mit einigen Unsicherheiten behafteten Ausblick. Der Chemiekonzern verbuchte zudem ein bereinigtes operatives Ergebnis 1 Prozent unter Marktkonsens. Die Jahresprognose bestätigte BASF zwar, betonte aber auch, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der jüngsten Zollmaßnahmen derzeit nicht verlässlich quantifizieren ließen. Deutliche Abschläge bei den DAX-Werten Munich Re und RWE waren Dividendenabschlägen zuzuschreiben. Im MDAX beglückten Gea, Knorr-Bremse und RTL die Aktionäre.

·INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

·DAX 23.086,65 +2,6% +13,0%

·DAX-Future 23.219,00 +1,9% +12,9%

·XDAX 23.085,02 +1,9% +14,2%

·MDAX 29.327,13 +2,1% +12,3%

·TecDAX 3.728,93 +2,6% +6,4%

·SDAX 16.124,86 +2,3% +14,9%

·zuletzt +/- Ticks

·Bund-Future 130,97 -93

·YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien

·DAX 8 30 2 2.191,8 29,4

·MDAX 41 9 0 686,5 33,8

·TecDAX 23 7 0 1.512,2 27,4

·SDAX 56 12 2 203,0 11,9

