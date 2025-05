Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 83,22 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 83,22 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,76 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,68 EUR. Bisher wurden heute 1.141.909 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2025 markierte das Papier bei 84,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 73,49 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,133 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,38 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Energy am 08.05.2025. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

