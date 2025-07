Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 97,08 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 97,08 EUR. Bei 97,10 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Siemens Energy-Aktie bis auf 95,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Energy-Aktien beläuft sich auf 415.289 Stück.

Am 01.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 99,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,08 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 77,28 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,095 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 65,29 EUR.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 8,28 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2026 dürfte Siemens Energy die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

GE Vernova erhöht Jahresprognose nach robusten Quartal - Aktie zieht kräftig an

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Trotz strategischer Bedeutung: Siemens Energy-Aktie reagiert mit Kursverlusten auf neue Projektbeteiligung