Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 82,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 82,26 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 84,76 EUR. Bei 82,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.326.608 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,76 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 3,04 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,06 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 73,18 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,133 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Energy-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,38 EUR an.

Am 08.05.2025 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,96 Mrd. EUR – ein Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 06.08.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2025 1,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

